Политика
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМДГазета.Ru13:18
США приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению договора.
Газета.Ru13:18
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Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 13:09
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