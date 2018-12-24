В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ. Мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в РФ. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли. По его подсчетам, потери Минска в ближайшие годы составят 10,5 миллиарда долларов.

Политика Политика Порошенко отменил военное положение на Украине Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты.

Политика Политика Россия не собирается впадать в изоляционизм, заявил Путин Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард» Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Политика Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.

Политика Политика Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку

Политика Политика Патрушев предупредил об угрозе появления неонацистского союза в Европе «Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920–1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза», — напомнил государственный деятель.

Политика Политика В Минфине объяснили, почему Россия расширила санкции против Украины Министр финансов России Антон Силуанов назвал расширение санкционного списка в отношении Украины ответом на инцидент в Керченском проливе.

Политика Политика Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Политика Политика Патриарх Кирилл призвал к молитве за каноническую церковь на Украине

Политика Политика Песков: Москва и Минск не могут сблизить позиции по налоговому манёвру Москве и Минску пока не удаётся разрешить существующие на сегодня противоречия по налоговому маневру в нефтяной области.

Армия и оружие Армия и оружие The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.

Политика Политика МИД ФРГ выступил против новых американских ядерных ракет в Европе

Политика Политика Путин поблагодарил Медведева за работу по нацпроектам Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за контроль и участие в разработке нацпроектов.