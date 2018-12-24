Политика

Россия ответила на претензии Белоруссии
Lenta.ru
24 декабря в 14:58

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли. По его подсчетам, потери Минска в ближайшие годы составят 10,5 миллиарда долларов.
Lenta.ru24 декабря в 14:58
Александр Лукашенко
В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ. Мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в РФ. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны.
— Александр ЛукашенкоУтро.ru 24 декабря в 07:19

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