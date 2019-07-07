Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в ГрузиюРИА Новости 13:56
МИД прокомментировал заявление американского дипломата Элизабет Руд, которая раскритиковала решение российских властей прекратить авиасообщение с Грузией. Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
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Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Наука
Ученые изучили мифы о глобальном потеплении
Один из наиболее популярных мифов гласит, что ранее глобальное потепление уже было на Земле, а потому происходящий процесс является вполне естественным.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»
Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Авто
Посмотрите, как чистят автомобильные тоннели
Через автомобильный тоннель в любом крупном городе ежедневно проходят тысячи автомобилей, покрывая его стены толстым слоем копоти и грязи.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено в 11:00
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой
Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Происшествия
У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения
По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
Обновлено в 08:13
Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено в 19:31
Технологии
Анонс Windows 1.0 от Microsoft оказался рекламой «Очень странных дел»
Около недели назад компания Microsoft на своем сайте разместила промо-ролик, на котором продемонстрировала "абсолютно новую" операционную систему Windows 1.0.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:14
Авто
На фестивале скорости Гудвуда оказался редкий Fiat S76
Легендарная итальянская модель Fiat S76 впервые за долгое время оказалась на трассе фестиваля в Гудвуде.
Обновлено в 11:06
Культура
«Не отпустили с тренировки»: Алина Загитова не приехала на «Сабантуй»
"К сожалению, Алину не отпустили с тренировки", - объяснили причину неявки фигуристки со сцены.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38