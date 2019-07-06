Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией. Ответ опубликован в Facebook-аккаунте ведомства. Руд заявила, что предпринятые российской стороной меры «несправедливые, ненужные и непропорциональные».

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

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