Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в ГрузиюLenta.ru вчера в 15:39
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией. Ответ опубликован в Facebook-аккаунте ведомства. Руд назвала предпринятые российской стороной меры «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».
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Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Политика
Скабеева заступилась за кривлявшегося на совещании Зеленского
Российская ведущая телепрограммы "60 минут" Ольга Скабеева встала на защиту украинского президента Владимира Зеленского, которого обвинили чуть ли не в употреблении наркотиков.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским
Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Наука
Физики собрали из метаповерхностей компактную поляризационную камеру
Обновлено 05 июля в 12:26
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Кассира из Башкирии задержали в Казани
Обновлено 05 июля в 11:01
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Происшествия
В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна
В Новороссийске девочка выпала из окна и погибла. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено 05 июля в 11:23
Политика
Член партии Зеленского обвинил Киев во вредных действиях в Крыму
Эксперт в сфере экономики и финансов, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина, отключая воду неподконтрольным территориям, в том числе в Крыму, вредит гражданам Украины.
Обновлено в 05:12
Происшествия
При взрыве газа в квартире в Петербурге пострадал один человек
Взрыв бытового газа произошел утром в воскресенье, 7 июля, в жилом доме №21 по 13-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:17
Игры
В декабре до Elite: Dangerous доберутся авианосцы
Корабли должны были ввести в Elite: Dangerous ещё в 2018 году, но в итоге они появятся в игре в грядущем декабре.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
«Локомотив» показал раздевалку после победы в Суперкубке России
Обновлено вчера в 14:55
Баскетбол
Джимми Батлер и Майерс Ленард официально перешли в «Майами»
«Майами» официально объявил о приобретении атакующего защитника Джимми Батлера и центрового Майерса Ленарда.
Обновлено в 04:15
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Религия
Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
Никола Влашич присоединился к ЦСКА
Хорватский полузащитник Никола Влашич присоединился к ЦСКА.
Обновлено в 04:35