Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией. Ответ опубликован в Facebook-аккаунте ведомства. Руд назвала предпринятые российской стороной меры «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

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