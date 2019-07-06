Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в ГрузиюLenta.ru вчера в 15:39
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией. Ответ опубликован в Facebook-аккаунте ведомства. Руд назвала предпринятые российской стороной меры «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».
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Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Политика
Вода в Крым может поступить при уступке Россией части полуострова, считают в Киеве
Киев может пойти на возобновление работы Северо-Крымского канала, если Москва в состоянии пойти на уступки.
Обновлено в 02:21
Происшествия
У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии
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Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует финансовые данные
Программа в Android-смартфоне позволяет воровать финансовую информацию пользователей.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей
Обновлено 05 июля в 06:50
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено вчера в 12:50
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Ополченцы Донбасса вывели из строя 6 украинских боевиков за минувшие сутки
За минувшие сутки защитники Донбасса были вынуждены 28 раз открывать ответный огонь по позициям украинских карателей.
Обновлено вчера в 05:10
Наука
ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций
Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено 05 июля в 06:28
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Не менее 12 человек погибли при взрыве в Афганистане
Обновлено в 01:40
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Космос
Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати
Обновлено в 01:46
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 10:29
Энергетика
В России предложили распечатать Росрезерв
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Космос
Новое исследование: куда девается метан на Марсе
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики
Семеро из десяти россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Как не допустить ошибок при покупке велосипеда
«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
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Происшествия
Автомобиль такси врезался в киоск на остановке в Челябинске
От удара такси вылетело на остановку, чудом не снеся находящихся там людей, и впечаталось в цветочный киоск.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Диетолог не рекомендует исключать красное мясо из рациона
Специалист рекомендует избегать продуктов из переработанного мяса, однако полностью исключать его из рациона не следует.
Обновлено в 00:17
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено вчера в 01:47
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Российская и зарубежная сборка иномарки: есть ли разница
Чаще всего, на авто нашей сборки вы увидите российскую резину, уплотнитель, пластик, отделку, оптику, шумоизоляцию и многое другое.
Обновлено в 02:15