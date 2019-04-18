Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктовLentaChel.ru 07:05

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
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Дмитрий Медведев
Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 05:45

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