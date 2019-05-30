Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договораВести.Ru вчера в 23:14

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат назвал заявления американцев атакой на режим контроля над вооружениями.
Читать в источнике
с чего всё началось
"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания ", - цитирует
 газета Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.
Интерфаксвчера в 10:18

Подробнее о событии

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Говорит Москва00:56

Япония собирает информацию в связи с обвинениями РФ в нарушении запрета ядерных испытаний

ТАСС01:03

Антонов отверг обвинения США в несоблюдении запрета на ядерные испытания

РИА Новостивчера в 22:40

Антонов отверг обвинения США в нарушении ядерного договора

Газета.Ru01:02

Антонов: Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

RT на русскомвчера в 22:31

Посол в США отверг обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания

РБКвчера в 23:54

Глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний

Интерфаксвчера в 10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера

Обновлено в 01:52
Происшествия

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 00:27
Общество

Осенью вступит в силу закон об обязательной регистрации дронов

Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Энергетика

Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В Уфе произошло возгорание двух жилых домов

По сообщению пресс-службы республиканского МЧС, в Уфе 30 мая на улице Средняя республиканская произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:14
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Армия и оружие

Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии

Обновлено в 00:44
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Авто

Салон нового Chevrolet Trailblazer от GM рассекречен официально

General Motors поделилась официальными фотографиями салона Chevrolet Trailblazer нового поколения.
Обновлено в 01:57
Игры

Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы

Обновлено вчера в 14:02
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 06:31
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное