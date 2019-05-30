Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договораВести.Ru вчера в 23:14

с чего всё началось

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат назвал заявления американцев атакой на режим контроля над вооружениями.

Происшествия Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.

Общество В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Политика Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.

Общество Осенью вступит в силу закон об обязательной регистрации дронов Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Общество ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Энергетика Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.

Армия и оружие В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.

Происшествия В Уфе произошло возгорание двух жилых домов По сообщению пресс-службы республиканского МЧС, в Уфе 30 мая на улице Средняя республиканская произошел крупный пожар.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Политика Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.

Происшествия В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей 36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Политика Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.

Авто Салон нового Chevrolet Trailblazer от GM рассекречен официально General Motors поделилась официальными фотографиями салона Chevrolet Trailblazer нового поколения.

Наука Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.

Космос Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.

Космос Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".