Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договораВести.Ru вчера в 23:14

с чего всё началось

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат назвал заявления американцев атакой на режим контроля над вооружениями.

Транспорт «Яндекс.Такси» поймает вертолеты В «Яндекс.Такси» подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя вышеуказанными участниками.

Политика Повышение пошлин на китайский импорт повредит экономическому росту США Повышение пошлин на весь китайский импорт, скорее всего, нанесет ущерб экономическому росту США, сообщает CNBC со ссылкой на японскую финансовую компанию Nomura.

Политика Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск До сих пор в истории страны не было ни одного случая, чтобы по итогам парламентских выборов не было сформировано правительство.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Общество В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Происшествия Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.

Политика Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.

Авто Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.

Политика Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Политика Шотландия проведет повторный референдум о независимости от Британии Правительство Шотландии обнародовало законопроект, допускающий проведение нового референдума о независимости от Великобритании.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Транспорт Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.

Экономика Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.

Армия и оружие В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.

Наука Проект Google почти исключил существование «холодного термояда» Масштабный проект Google по проверке всех заявлений о достижении холодного термоядерного синтеза завершился предсказуемым образом – его участники не смогли повторить ни одно из этих "открытий".

Шоу-бизнес «Четырехдневная» супруга Николаса Кейджа дала первое интервью На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.

Политика В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы» В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".

Общество В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.

Здоровье Минздрав предложил держать россиян под алкоконтролем Новый метод анализа предусматривает не только покупку алкогольной продукции, но и количество выпитого россиянином за весь отпуск.

Армия и оружие При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека «В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.