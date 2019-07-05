Политика
Россия отреагировала на задержание танкера в ГибралтареLenta.ru 13:22
Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
«Обязанность Ирана заключается в том, чтобы действовать аналогично и захватить британский танкер, если иранский танкер не будет освобожден незамедлительно»,— сообщил в своем аккаунте в Twitter секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резаи.Коммерсантъ07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.
Обновлено в 11:35
Космос
В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн
Стало известно о приближении к Земле огромного астероида массой 55 млн тонн.
Обновлено в 13:00
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Происшествия
На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди
Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Хоккей
Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Обновлено в 16:05
Футбол
«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России
Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом».
Обновлено в 09:37
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Политика
Экс-глава ДНР прокомментировал похищение «Борисыча» сотрудниками СБУ
Ситуацию с похищением службой безопасности Украины якобы бывшего начальника Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха прокомментировал экс-премьер министр Донецкой народной республики Александр Бородай.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Дебют Крида в кино начался с постельных сцен с Юлией Александровой
Одну из ключевых ролей в кинокартине играет знаменитый певец Егор Крид. Кстати, для певца это станет дебютом в кино.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Театры
Директора театра Волкова уволили, худрук написал заявление об уходе
Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Алексей Туркалов уволен из-за неразрешимого конфликта с художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли, который в свою очередь подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил на брифинге министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в Москву
Обновлено в 16:07
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Гаджеты
Huawei HongMeng OS представят 9 августа
Китайский гигант компания Huawei проведет конференцию для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, которая пройдет с 9 по 11 августа этого года.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Лениногорскую ЦРБ возглавил Роман Кобзарев
Приказом министра здравоохранения Татарстана на должность главного врача Лениногорской ЦРБ назначен Кобзарев Роман Сергеевич, который сегодня был представлен коллективу больницы, сообщает Минздрав РТ.
Обновлено в 10:46
Финансы
Сбербанк пересматривает план реструктуризации долга UTair
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов назвал «оптимистичными» перспективы урегулирования долга UTair, несмотря на то что предложенный авиакомпанией план реструктуризации кредитов накануне был отвергнут.
Обновлено в 11:46
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
Берлускони рассказал о частной встрече с Путиным
Обновлено в 06:10
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Спорт
Россиянин Тарасевич завоевал золото Универсиады в плавании
На Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе пловец Григорий Тарасевич принес сборной России золотую медаль, проплыв быстрее всех 100 метров на спине, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 15:55