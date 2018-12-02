Армия и оружие

Россия отреагировала на сообщения о британских военных на Украине
РИА Новости
19:12

Посольство России в Лондоне прокомментировало опубликованную в СМИ информацию о тайной операции Великобритании на Украине. "Русская служба Би-Би-Си" в воскресенье сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77-й бригады находятся на Украине.
РИА Новости19:12
с чего всё началось
Посольство России в Великобритании прокомментировало
 информацию «Русской службы Би-би-си» о том, что Лондон намерен расширить свое присутствие на территории Украины.
РБК16:44

Подробнее о событии

Посольство России прокомментировало сообщения о британских военных на Украине

RT на русском19:41

Россия отреагировала на сообщения о британских военных на Украине

РИА Новости19:12

Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

Газета.Ru17:17

Посольство ответило на сообщения об отправке британских солдат на Украину

РБК16:44

Посольство России прокомментировало секретную операцию Британии на Украине

Взгляд.ру16:33

В посольстве РФ прокомментировали операцию Британии на Украине

Московский Комсомолец15:38

Посольство РФ отреагировало на данные о «тайной операции» Великобритании на Украине

ФАН15:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
Армия и оружие

SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии

Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню неизвестного солдата

Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин»

Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Останки 10 солдат Российской империи нашли в Латвии

Во время раскопок в Латвии исследователи обнаружили останки 10 российских солдат, погибших во времена Первой мировой войны.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Иран пообещал продолжить ракетные испытания

МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»

В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Военные России и Армении отразили авиаудары «противника»

Военнослужащие авиационной военной базы РФ, дислоцированной в Армении, и силы ПВО Южного военного округа провели совместную тренировку с военными Армении по отражению авиаударов условного противника.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о военной электронной правовой системе

Директор Правового департамента Минобороны РФ Олег Безбабнов рассказал о системе «АРМЮРИСТ», содержащей наиболее полную и актуальную базу правовых актов военного ведомства, изданных начиная с 1918 года.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие

Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года

Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие

США и Великобритания могут испортить отношения из-за F-35

Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Имидж контрактной службы в РФ растет

На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Артиллеристы в Оренбуржье осваивают самые большие в мире минометы: эффектные кадры

На Тоцком полигоне артиллеристы приступили к освоению недавно поступивших на вооружение в части округа самых больших в мире минометов «Тюльпан», способных одним снарядом до основания разрушить пятиэтажное здание.
Обновлено в 18:20
Главное