Россия отправит на металлолом два атомных крейсераУтро.ru 05:10

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок. Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в военном ведомстве, утилизацию планируют завершить до конца 2021 года.

Россия отправит на металлолом два атомных крейсера

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