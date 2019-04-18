Армия и оружие
Россия отправит на металлолом два атомных крейсераУтро.ru 05:10
Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок. Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в военном ведомстве, утилизацию планируют завершить до конца 2021 года.
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