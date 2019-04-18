Армия и оружие

Россия отправит на металлолом два атомных крейсераУтро.ru 05:10

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок. Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в военном ведомстве, утилизацию планируют завершить до конца 2021 года.
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Шесть кораблей и подлодок пустят на металлолом

Комсомольская правда03:48

«Легендарные» российские атомоходы передумали модернизировать и отправили в утиль

Газета.Ru02:42

Часть российского атомного флота пустят на металлолом вместо модернизации

Известиявчера в 18:50

Крейсеры «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» пустят на металлолом вместо модернизации

РЕН ТВвчера в 22:13

Шесть судов ВМФ России пустят на лом

Ридусвчера в 20:32

Россия отправит в утиль часть своего атомного флота

News.ruвчера в 20:24

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Lenta.ruвчера в 22:42
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Армия и оружие

ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора

В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение

Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Авто

Пикап Ram HD Kentucky Derby Edition появится в продаже к осени

Сегодня стало известно, что к осени нынешнего года обновленные пикапы HD 2500 и HD 3500 в модификации Kentucky Derby Edition появятся в продаже.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол

В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Политика

Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон

На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Культура

Светлаков рассказал о причинах ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 01:05
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Гаджеты

Apple готовит бюджетный компактный смартфон в стиле iPhone 8

По данным источника, разработчики компании Apple работают над созданием бюджетного смартфона, дисплей которого будет составлять всего 4,7 дюйма.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Позже отец Началовой говорил, что у него нет претензий к докторам. В той ситуации они сделали все, что могли, чтобы спасти его дочь.
Обновлено вчера в 22:20
Интернет

Facebook заполучила базу контактов 1,5 млн пользователей без их ведома

Контакты порядка 1,5 миллиона пользователей заполучила социальная сеть Facebook.
Обновлено в 00:58
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Общество

Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Экономика

В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год

Агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год и с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей появится в Крыму.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек

Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Транспорт

Власти Москвы решили отказаться от газонных ограждений для автомобилей

Обновлено в 04:07
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Политика

Журнал Time выбрал 100 самых влиятельных людей 2019 года

Обновлено вчера в 10:45
Политика

Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках

Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Футбол

Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Семак: «„Зенит“ вниз таблицы не смотрит. Догонять всегда проще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России отметил психологическое давление на команду из-за плотности в турнирной таблице.
Обновлено в 04:41
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Киров
Головное судно
Краснознамённый тяжёлый атомный ракетный крейсер, головной корабль проекта 1144 «Орлан». С 1992 по 2002 год назывался «Адмирал Ушаков». В 2002 году выведен из состава флота и ожидает утилизации.
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