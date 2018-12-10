Армия и оружие

Россия отправит бомбардировщики Ту-160 в Венесуэлу
Капитал страны
12:44

Россия отправит в Венесуэлу по меньшей мере два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые могут нести ядерное оружие. Такие данные предоставили Washington Free Beacon в Пентагоне.
Капитал страны12:44
с чего всё началось
«По крайней мере два Блэкджека (Ту-160 по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут включать дозаправку на дальних расстояниях», — сообщило
 издание The Washington Free Beacon.
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