Армия и оружие
Россия отправит бомбардировщики Ту-160 в Венесуэлу
Россия отправит бомбардировщики Ту-160 в ВенесуэлуКапитал страны12:44
Россия отправит в Венесуэлу по меньшей мере два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые могут нести ядерное оружие. Такие данные предоставили Washington Free Beacon в Пентагоне.
Капитал страны12:44
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с чего всё началось
«По крайней мере два Блэкджека (Ту-160 по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут включать дозаправку на дальних расстояниях», — сообщило издание The Washington Free Beacon.News.ru09:31
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:21, Ашберн
Армия и оружие
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