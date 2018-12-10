Армия и оружие
Российские стратегические бомбардировщики прибыли в Венесуэлу
Российские стратегические бомбардировщики прибыли в ВенесуэлуLenta.ru12:28
В южноамериканскую страну были направлены два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил (ВКС).
Lenta.ru12:28
Оценить
197 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Армия и оружие
Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Украина засекретила данные по инциденту в Керченском проливе
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Новый корабль с «Калибрами» вошел в состав Черноморского флота
Торжественная церемония по приему в состав флота новейшего корабля состоялась в понедельник в Севастополе.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Пентагон не допустил F-35 до заключительных боевых испытаний
Американское военное ведомство отказывается допускать F-35 до заключительного теста, так как Lockheed Martin никак не может решить несколько серьезных проблем, связанных с системой управления оружием.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
ВКС России получили модернизированный летающий радар А-50У
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана
Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Морская авиация России получит новый патрульный самолет
В ближайшее время морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты и вертолеты. Прежде всего, это современный морской патрульный самолет.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
На вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии Agni: Agni-1 дальностью 700 километров, Agni-2 2 тыс. километров, Agni-3 и Agni-4 от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. километров.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
«Домодедово» купило модификацию танка Т-72 для эвакуации самолетов
Аэропорт "Домодедово" приобрел у "Уралвагонзавода" бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72, которая будет эвакуировать самолеты любых размеров при нештатных ситуациях.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО
В Ненецком автономном округе решили проблему с электричеством в отдаленном военном городке.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс инструкторов НАТО
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В США обвинили Россию во лжи про лазерные «Пересветы»
Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Генштаб ВСУ заявил о выполнении плана по призыву в украинскую армию
Заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артеменко заявил, что с начала 2018 года года в Вооруженные силы Украины якобы призвали свыше 17 тысяч срочников, что составляет 98% от плана, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в понедельник, 10 декабря.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Три российских ракетных двигателя РД-180 передали американской стороне
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Экипажи вертолетов Ми-28Н в Ставропольском крае отработали перехват низколетящих малоразмерных целей
Экипажи полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, отработали задачи по перехвату низколетящих малоразмерных и низкоскоростных воздушных целей условного противника в сложных метеоусловиях.
Обновлено в 09:32