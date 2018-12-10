В понедельник, 10 декабря, издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщило о намерении России отправить Ту-160 в Венесуэлу на учения, назвав этот полет провокационным.

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России

Армия и оружие Армия и оружие Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе

Армия и оружие Армия и оружие Новый ракетный корабль пополнил Черноморский флот В состав Черноморского флота торжественно принят новейший малый ракетный корабль «Орехово-Зуево».

Армия и оружие Армия и оружие Высокопоставленная делегация армии Израиля 11 декабря посетит Москву Делегация высокопоставленных израильских военных направится в Москву во вторник, 11 декабря. Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие Истребитель F-35 не допустили к финальным боевым испытаниям Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не может пройти финальные боевые испытания из-за ряда недостатков.

Армия и оружие Армия и оружие Морская авиация России получит новый патрульный самолет В ближайшее время морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты и вертолеты. Прежде всего, это современный морской патрульный самолет.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России получили модернизированный летающий радар А-50У Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.

Армия и оружие Армия и оружие Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд На вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии Agni: Agni-1 дальностью 700 километров, Agni-2 2 тыс. километров, Agni-3 и Agni-4 от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. километров.

Армия и оружие Армия и оружие Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов Московский аэропорт Домодедово получил от «Ростеха» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72, для эвакуации самолетов.

Армия и оружие Армия и оружие Курды открыли в Дейр-эз-Зоре второй фронт Второй фронт против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли вооруженные формирования сирийских курдов (СДС) в провинции Дейр Эз-Зор, 10 декабря сообщает источник ИА Красная Весна.

Армия и оружие Армия и оружие Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО В Ненецком автономном округе решили проблему с электричеством в отдаленном военном городке.

Армия и оружие Армия и оружие В России может появиться новая памятная дата В Совете Федерации подготовили законопроект об учреждении в России памятной даты — Дня воинской присяги.

Армия и оружие Армия и оружие В США обвинили Россию во лжи про лазерные «Пересветы» Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».