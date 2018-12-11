Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.

с чего всё началось

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров.

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

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