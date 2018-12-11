Армия и оружие
Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров.
РИА Новостивчера в 16:39
Оценить
466 человек отреагировали
с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звездавчера в 12:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие
Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Twitter, что отправка двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу является «разбазириванием государственных средств».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Власти Сирии планируют открыть во всех регионах центры реабилитации
Сирийские власти планируют открыть во всех регионах САР реабилитационные центры для пострадавших во время боевых действий, в том числе для детей.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
В Хабаровском крае С-400 на учениях отразили авианалет истребителей
Тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400 прошла в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Посольство РФ призвало США «не закрывать глаза» на действия ВСУ
Дипломаты призвали американскую сторону не закрывать глаза не действия ВСУ. facebook.com - Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Вместе с "правоэкстремистскими формированиям" служба активно готовится в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Британский адмирал увидел предпосылки для начала новой мировой войны
Обострение напряженности между Западом и Россией напоминает ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам
Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Оренбургские ракетчики готовятся к учениям «Центр-2019»
Всего в недавней тренировке принимали участие 500 ракетчиков 2-й общевойсковой армии.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Украина засекретила данные по инциденту в Керченском проливе
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки
Бригада самых бесшумных российских подводных лодок проекта 677 «Лада» пополнит Тихоокеанский флот (ТОФ).
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
F-35 признан негодным к боевым испытаниям
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Школы в Алеппо помогают адаптироваться детям, жившим среди боевиков
Школы в сирийском городе Алеппо внедрили методики работы с детьми, которые длительное время жили среди боевиков, сообщил журналистам директор одной из алеппских школ Амин Харири.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Южная Корея и США обсудят расходы на содержание американских войск
Фото: Ahn Young-joon / AP POOL 11 декабря пройдет десятый раунд переговоров между Республикой Кореей и США о разделе расходов на содержание американского военного контингента на юге Корейского полуострова.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана
Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У
Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 15:50