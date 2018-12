Армия и оружие Армия и оружие

Дипломаты призвали американскую сторону не закрывать глаза не действия ВСУ. facebook.com - Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Вместе с "правоэкстремистскими формированиям" служба активно готовится в Донбассе.