Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
РИА Новости
вчера в 16:39

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров.
РИА Новостивчера в 16:39
с чего всё началось

«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.
ТК Звездавчера в 12:45

Подробнее о событии

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

РИА Новостивчера в 16:39

Опубликовано видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле

RT на русскомвчера в 15:16

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле

РБКвчера в 16:12

Самолеты ВКС России в Венесуэле будут участвовать в совместных полетах

ТАССвчера в 14:11

Россия вновь направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Эхо Москвывчера в 12:31

Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу

Телеканал 360°вчера в 12:18

Самолеты дальней авиации совершили перелет с аэродромов Российской Федерации в международный аэропорт республики Венесуэла

ТК Звездавчера в 13:43
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие

Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Twitter, что отправка двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу является «разбазириванием государственных средств».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Власти Сирии планируют открыть во всех регионах центры реабилитации

Сирийские власти планируют открыть во всех регионах САР реабилитационные центры для пострадавших во время боевых действий, в том числе для детей.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

В Хабаровском крае С-400 на учениях отразили авианалет истребителей

Тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400 прошла в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

Посольство РФ призвало США «не закрывать глаза» на действия ВСУ

Дипломаты призвали американскую сторону не закрывать глаза не действия ВСУ. facebook.com - Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Вместе с "правоэкстремистскими формированиям" служба активно готовится в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Британский адмирал увидел предпосылки для начала новой мировой войны

Обострение напряженности между Западом и Россией напоминает ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Оренбургские ракетчики готовятся к учениям «Центр-2019»

Всего в недавней тренировке принимали участие 500 ракетчиков 2-й общевойсковой армии.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

Украина засекретила данные по инциденту в Керченском проливе

Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки

Бригада самых бесшумных российских подводных лодок проекта 677 «Лада» пополнит Тихоокеанский флот (ТОФ).
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

F-35 признан негодным к боевым испытаниям

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Школы в Алеппо помогают адаптироваться детям, жившим среди боевиков

Школы в сирийском городе Алеппо внедрили методики работы с детьми, которые длительное время жили среди боевиков, сообщил журналистам директор одной из алеппских школ Амин Харири.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие

Южная Корея и США обсудят расходы на содержание американских войск

Фото: Ahn Young-joon / AP POOL 11 декабря пройдет десятый раунд переговоров между Республикой Кореей и США о разделе расходов на содержание американского военного контингента на юге Корейского полуострова.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У

Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 15:50
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