Армия и оружие
Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160РИА Новости16:39
Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров.
РИА Новости16:39
Оценить
359 человек отреагировали
с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звезда12:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:21, Ашберн
Армия и оружие
В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам
Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Украина засекретила походы своих кораблей к Крыму
Военно-морские силы Украины отказались публиковать документы с маршрутом следования своих кораблей в Керченском проливе.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Черноморский флот пополнил корабль «Орехово-Зуево»
К концу года ожидается введение на боевое дежурство судна «Василий Быков», в 2019 году в состав Черноморского флота войдет «Дмитрий Рогачев», а также морской тральщик «Иван Антонов».
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Пентагон отказался тестировать истребители F-35
Специалисты обращают внимание на тот факт, что семейство истребителей пятого поколения F-35 обладает почти тысячей различных технических недоработок, которые пытаются устранять, но это лишь приводит к удорожанию боевого самолёта, в связи с чем, партнёры США вынуждены отказываться от ранее заключённых контрактов.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У
Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Тихие в Тихом: бригада подлодок защитит дальние берега страны
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Отношения с РФ в Лондоне сравнили с Первой мировой
Экс-командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст сравнил обострение напряженности с Россией с ситуацией, предшествующей началу Первой мировой войны.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана
Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов
Московский аэропорт Домодедово получил от «Ростеха» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72, для эвакуации самолетов.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Главная база Каспийской флотилии начала перебазирование в Дагестан
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО
В Ненецком автономном округе решили проблему с электричеством в отдаленном военном городке.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году
Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Коалиция во главе с США косвенным образом признала обстрел больницы в городе Хаджин
Коалиция во главе с США косвенным образом признала, что нанесла удар по больнице в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, о чем ранее сообщало информационное агентство SANA.
Обновлено в 16:27