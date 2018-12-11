Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.

с чего всё началось

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров.

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.

Армия и оружие Армия и оружие Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России

Армия и оружие Армия и оружие Украина засекретила походы своих кораблей к Крыму Военно-морские силы Украины отказались публиковать документы с маршрутом следования своих кораблей в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот пополнил корабль «Орехово-Зуево» К концу года ожидается введение на боевое дежурство судна «Василий Быков», в 2019 году в состав Черноморского флота войдет «Дмитрий Рогачев», а также морской тральщик «Иван Антонов».

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон отказался тестировать истребители F-35 Специалисты обращают внимание на тот факт, что семейство истребителей пятого поколения F-35 обладает почти тысячей различных технических недоработок, которые пытаются устранять, но это лишь приводит к удорожанию боевого самолёта, в связи с чем, партнёры США вынуждены отказываться от ранее заключённых контрактов.

Армия и оружие Армия и оружие В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.

Армия и оружие Армия и оружие Тихие в Тихом: бригада подлодок защитит дальние берега страны

Армия и оружие Армия и оружие Отношения с РФ в Лондоне сравнили с Первой мировой Экс-командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст сравнил обострение напряженности с Россией с ситуацией, предшествующей началу Первой мировой войны.

Армия и оружие Армия и оружие Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.

Армия и оружие Армия и оружие Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов Московский аэропорт Домодедово получил от «Ростеха» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72, для эвакуации самолетов.

Армия и оружие Армия и оружие Главная база Каспийской флотилии начала перебазирование в Дагестан

Армия и оружие Армия и оружие Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО В Ненецком автономном округе решили проблему с электричеством в отдаленном военном городке.

Армия и оружие Армия и оружие Запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году.