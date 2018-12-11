Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
РИА Новости
16:39

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров.
РИА Новости16:39
с чего всё началось

«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.
ТК Звезда12:45

Подробнее о событии

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

РИА Новости16:39

Опубликовано видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле

RT на русском15:16

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле

РБК16:12

Самолеты ВКС России в Венесуэле будут участвовать в совместных полетах

ТАСС14:11

Россия вновь направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Эхо Москвы12:31

Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу

Телеканал 360°12:18

Самолеты дальней авиации совершили перелет с аэродромов Российской Федерации в международный аэропорт республики Венесуэла

ТК Звезда13:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:21, Ашберн
Армия и оружие

В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам

Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России

Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Украина засекретила походы своих кораблей к Крыму

Военно-морские силы Украины отказались публиковать документы с маршрутом следования своих кораблей в Керченском проливе.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Черноморский флот пополнил корабль «Орехово-Зуево»

К концу года ожидается введение на боевое дежурство судна «Василий Быков», в 2019 году в состав Черноморского флота войдет «Дмитрий Рогачев», а также морской тральщик «Иван Антонов».
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Пентагон отказался тестировать истребители F-35

Специалисты обращают внимание на тот факт, что семейство истребителей пятого поколения F-35 обладает почти тысячей различных технических недоработок, которые пытаются устранять, но это лишь приводит к удорожанию боевого самолёта, в связи с чем, партнёры США вынуждены отказываться от ранее заключённых контрактов.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У

Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Тихие в Тихом: бригада подлодок защитит дальние берега страны

Обновлено в 19:15
Армия и оружие

Отношения с РФ в Лондоне сравнили с Первой мировой

Экс-командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст сравнил обострение напряженности с Россией с ситуацией, предшествующей началу Первой мировой войны.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов

Московский аэропорт Домодедово получил от «Ростеха» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72, для эвакуации самолетов.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Главная база Каспийской флотилии начала перебазирование в Дагестан

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО

В Ненецком автономном округе решили проблему с электричеством в отдаленном военном городке.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году

Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Коалиция во главе с США косвенным образом признала обстрел больницы в городе Хаджин

Коалиция во главе с США косвенным образом признала, что нанесла удар по больнице в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, о чем ранее сообщало информационное агентство SANA.
Обновлено в 16:27
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное