Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
РИА Новости
16:39

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров.
РИА Новости16:39
с чего всё началось

«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.
ТК Звезда12:45

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Посол РФ: военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы развивается плодотворно

ТАСС20:20

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

РИА Новости16:39

Опубликовано видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле

RT на русском15:16

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле

РБК16:12

Россия вновь направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Эхо Москвы12:31

Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу

Телеканал 360°12:18

Самолеты дальней авиации совершили перелет с аэродромов Российской Федерации в международный аэропорт республики Венесуэла

ТК Звезда13:43
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
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В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У

Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.
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Армия и оружие

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Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд.
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Армия и оружие

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Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО

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Более 1000 военнослужащих по призыву, прибывших в тамбовский Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы, приступили к подготовке по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).
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