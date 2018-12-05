Армия и оружие

«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану
Газета.Ru
06:18

Минобороны РФ решило отказать Азербайджану в приобретении российского берегового ракетного комплекса "Бал". Это связано с необходимостью обеспечивать безопасность мореплавания кораблей Каспийской флотилии, добавили в ведомстве.
Газета.Ru06:18
с чего всё началось

Азербайджан не сможет купить береговой ракетный комплекс из-за позиции российских военных

Российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах.
Коммерсантъвчера в 17:24

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«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану

Газета.Ru06:18

Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет

Lenta.ru03:02

Россия отказала Азербайджану в поставке берегового ракетного комплекса «Бал-Э»

Эхо Москвы02:32

Россия отменила продажу ракетного комплекса Азербайджану из-за угрозы своим кораблям

Дождь04:40

«Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы поставить ракетные комплексы Баку

РБК00:33

«Коммерсантъ» узнал об отказе России от поставки ракетного комплекса Азербайджану

Ведомостивчера в 22:47

Азербайджан не сможет купить береговой ракетный комплекс из-за позиции российских военных

Коммерсантъвчера в 17:24
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Армия и оружие

Генштаб РФ: Москва не оставит без ответа выход США из ДРСМД

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, выступая в среду, 5 декабря, на брифинге для иностранных военных атташе, заверил, что РФ не оставит без ответа выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе

Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию».
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Сергей Шойгу проведет совещание в Петербурге

В среду, 5 декабря, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Северную столицу.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В частях Северного Кавказа сформировали военную полицию

В 58 армии в составе Южного военного округа сформированы подразделения военной полиции.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

В танковую армию ЗВО поставлены новейшие комплексы РЭБ «Лесочек»

По своей эффективности «Лесочек» существенно превосходит своих предшественников, в нем в 3 раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит»

Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Россия предлагала США ликвидировать базу в Эт-Танфе, заявил Герасимов

Россия предлагала США ликвидировать базу в Эт-Танфе в Сирии и установить там совместный контроль, но США не ответили, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Командира эскадрильи B-52 уволили за непристойную траекторию полета

Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Сирийские военные уничтожили 23 боевика ИГ в пустыне возле Хомса

Военные армии САР ликвидировали 23 боевика террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод

В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Эксперт: новейшее оружие России спасает США от гибели

Ракеты российского производства «Сармат» и торпеды «Посейдон» способны уничтожить США, в результате чего ядерная война является бессмысленной, что, как бы это ни было противоречиво, спасает граждан Америки.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

«Соколы России» покажут фигуры высшего пилотажа под Владивостоком

Во Владивостоке в пятницу во время торжественных мероприятий, посвященных столетию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выступит группа высшего пилотажа «Соколы России».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Память погибших в Сирии медсестер почтили в Биробиджане

К мемориалу памяти, установленному на территории Биробиджанского филиала №3 "301 военно-клинического госпиталя", где работали погибшие в Сирии Галина Михайлова и Надежда Дураченко, сегодня, в годовщину гибели медсестер, были возложены цветы, сообщает ИА EAOMedia.
Обновлено в 06:21
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