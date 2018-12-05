Армия и оружие
«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану
«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса АзербайджануГазета.Ru03:53
Азербайджан не сможет получить береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал-Э" из-за позиции Министерства обороны России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Газета.Ru03:53
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с чего всё началось
Российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах.Коммерсантъвчера в 17:24
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«Коммерсантъ» узнал об отказе России от поставки ракетного комплекса Азербайджану
Ведомостивчера в 22:47
Азербайджан не сможет купить береговой ракетный комплекс из-за позиции российских военных
Коммерсантъвчера в 17:24
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Армия и оружие
Генштаб заявил, что Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД
Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»
Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе
Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит»
Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Из зон деэскалации в Сирии вывели более 230 тысяч человек
В Сирии в ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тысяч человек, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Командира эскадрильи B-52 уволили за непристойную траекторию полета
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
В Сирии возобновляет работу крупнейший арматурный завод
В промышленной зоне Джибрин под Алеппо завершается крупный проект — металлургический комбинат по производству арматуры.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
«Соколы России» покажут фигуры высшего пилотажа под Владивостоком
Во Владивостоке в пятницу во время торжественных мероприятий, посвященных столетию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выступит группа высшего пилотажа «Соколы России».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» и БДК «Иван Грен» приняли в состав ВМФ
Фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" приняты в состав ВМФ РФ в 2018 году, до конца года ожидается поступление еще 13 кораблей и катеров, сообщил в среду зарубежным военным атташе начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Новейшее оружие РФ спасает США от гибели ― эксперт
«Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, тем самым уберегая народ США от чудовищных жертв, которые неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара», ― подчеркнул Сивков.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Эстонская армия перевооружается на американские винтовки
Эстонская армия будет перевооружена на американские автоматические винтовки.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Количество «ударных» подразделений ЦВО увеличилось на 60% в 2018 году
Количество подразделений, которым по итогам боевой подготовки Центрального военного округа за 2018 учебный год присвоено почетное звание "Ударное", увеличилось на 60%, сообщил в среду временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Американский генерал оценил шансы России и Китая уничтожить США
«Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в развертывании мощнейшей с 2014 года группы войск
Россия наращивает силы на границе с Украиной с августа и представляет для страны крупнейшую военную угрозу с 2014 года, когда был присоединен Крым, заявил в интервью Reuters начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.
Обновлено в 03:10