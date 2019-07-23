Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страныВедомости вчера в 17:56
Власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) – российские офшоры на о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
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с чего всё началось
Законопроект опубликован в понедельник. САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации.Ведомостивчера в 17:56
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Минэкономразвития пригласило иностранные компании в российские офшоры
Международный антикоррупционный портал03:49
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Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Увеличилось число погибших при смертельном пожаре в детском лагере
Увеличилось число погибших при смертельном пожаре в детском лагере, передает ТАСС. Число погибших увеличилось до двух.
Обновлено в 05:26
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Наука
Ученые разработали на базе талька препарат для лечения болезни легких
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Трамп договорился с конгрессом по госдолгу
Соглашение о потолке госдолга США достигли президент США Дональд Трамп и лидеры конгресса.
Обновлено в 00:12
Транспорт
В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
Как ранее сообщал РБК Ростов, в прошлый раз стоимость проезда в общественном транспорте донской столицы повышалась 1 октября 2017 года.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Происшествия
Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета
Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:55
Космос
Раскрыты данные о местоположении секретных спутников США
В размещенном документе указывается, что космические аппараты расположены на геостационарной орбите.
Обновлено в 02:50
Политика
Путин поручил правительству исключить категорию «0+»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:58
Политика
После обработки 10% протоколов в Раду проходят пять партий
Центральная избирательная комиссия Украины сообщает, что после обработки 10 процентов протоколов в Верховную раду проходят пять партий.
Обновлено 21 июля в 21:03
Экономика
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов
Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
Обновлено в 03:49
Происшествия
ЕСПЧ присудил главе «Комитета против пыток» тысячу евро за незаконное задержание на митинге в 2007 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию руководителю «Комитета против пыток» (КПП) Игорю Каляпину за незаконное задержание на «Марше несогласных» в 2007 году.
Обновлено в 04:45
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено в 01:59
Экономика
АКРА обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы.
Обновлено в 05:31
Музыка
Группа Metallica спела песню «Группа крови» в Лужниках
В рамках WorldWired Tour группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке, на концерте в Лужниках.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Политика
Чартеры в Египет скоро вернутся
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены осенью текущего года.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Марина Африкантова и Роман Капаклы: «Родителей пока не познакомили»
Чуть больше недели назад Марина Африкантова и Роман Капаклы узаконили отношения.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На Васильевском острове откачивают грязь после прорыва трубы
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появилось видео с места прорыва трубы на Восстания.
Обновлено в 05:33
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58