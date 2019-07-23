Законопроект опубликован в понедельник. САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации.

с чего всё началось

Власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) – российские офшоры на о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны

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