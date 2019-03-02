Политика
Россия открестилась от геополитической роли Крымского мостаLenta.ru 20:46
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил роль Крымского моста. Соответствующее заявление он сделал в ответ на декларацию по итогам саммита «Бухарестской девятки», передает РИА Новости.
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Политика
Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России
Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину
Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Политика
В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине
Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 19:47
Политика
Украинские националисты потребовали посадить Порошенко
Представители украинского Национального корпуса вывесили на майдане Незалежности в Киеве баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко, передает "Страна.ua".
Обновлено в 16:42
Происшествия
Во Владивостоке сгорел ресторан, пострадал один человек
Обновлено в 20:59
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Якутии
Два человека погибли в воскресенье утром при пожаре в частном доме в якутском селе Намцы.
Обновлено в 20:15
Политика
Министр обороны Венесуэлы пошутил над санкциями США
Власти США получат список высших офицеров вооруженных сил Венесуэлы, чтобы им было легче вводить против военных санкции.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл восхитился российской продавщицей, нокаутировавшей буйного покупателя, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:50
Происшествия
Охранники китовой тюрьмы напали на журналистов
Ранее журналисты телеканала заявили, что охранники китовой тюрьмы повредили съемочное оборудование и разбили телефон одного из сотрудников редакции.
Обновлено в 10:27
Политика
Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, находящийся в Эквадоре, в субботу сообщил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта.
Обновлено в 19:45
Политика
В Греции по запросу Украины задержан россиянин
Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Экономика
Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию
Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В «Пулково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Пулково".
Обновлено в 17:45
Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Общество
Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве
Обновлено в 19:41
Происшествия
Власти Флориды решили расследовать ДТП с участием автомобиля Tesla
Федеральные власти США приняли решение провести расследование в связи с аварией, в которую попал автомобиль американской компании Tesla.
Обновлено в 20:43
Политика
Порошенко похлопал девушку по щеке за неудобный вопрос
Президент Украины Петр Порошенко похлопал по щеке девушку, задавшую ему вопрос о преследовании журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 20:20
Культура
Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Спорт
Началась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
Церемония открытия 29-й зимней Универсиады 2019 года началась в Красноярске.
Обновлено в 08:24
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Космос
Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Барселона» победила «Реал» в матче чемпионата Испании
Обновлено в 16:59
Хоккей
«Питтсбург» в гостях обыграл «Монреаль», Малкин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «пингвинов» гол забил Евгений Малкин.
Обновлено в 21:45
Политика
Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»
Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй "Северного потока — 2" может навредить отношениям России и европейских стран, пишет газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:21