Армия и оружие

Россия отказалась уничтожать комплексы с ракетой 9М729Телеканал 360° 09:09

Россия не пойдет на поводу у США и не станет уничтожать комплексы крылатой ракеты 9М729. Именно она была предметом спора Москвы и Вашингтона по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Штатах утверждают, что ракета якобы превышает разрешенную дальность.
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МИД России: развал ДРСМД чреват началом гонки вооружений в нескольких регионах

ТАСС04:37

Почему Россия отказалась уничтожать ракету 9М729

Rambler News Service07:24

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

Известия05:30

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

Газета.Ru09:38

Россия будет готовиться к развертыванию ракет США

Lenta.ru04:36

МИД России: США ведут разработку новых ракетных систем средней дальности

РИА Новости04:32

В МИД заявили об отсутствии у России планов уничтожать комплексы с ракетой 9М729

RT на русском04:30
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Наука

Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Обновлено в 12:41
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Назарбаев возглавит Совбез Казахстана

После отставки с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев возглавит Совет Безопасности страны.
Обновлено в 09:31
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Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Андрей Дикань: «С Карпиным у меня не было конфликта»

Экс-футболист и бывший голкипер "Спартака" Андрей Дикань в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным, который возглавлял красно-белых с 2012 по 2014 год, когда там выступал вратарь.
Обновлено в 12:13
Энергетика

«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%

Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Политика

Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Симферополе обсуждают хлопок в центре города

Обновлено в 10:03
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Интернет

Instagram начал тестировать покупки внутри приложения

Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Политика

Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Футбол

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair play

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ" по делу о финансовом fair play.
Обновлено в 12:46
Политика

Трамп допустил членство Бразилии в НАТО

США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика

Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Политика

Порошенко пообещал построить страну богатых и счастливых людей

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко пообещал украинцам в случае своего переизбрания построить «великую страну богатых, свободных и счастливых людей».
Обновлено в 12:39
Спорт

Загитова последней представит короткую программу на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Спорт

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Общество

Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере

Обновлено в 05:49
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
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Космос

SpaceX начинает испытания прототипа межпланетного корабля Starship

Частная американская компания SpaceX намерена в ближашие дни приступить к испытаниям прототипа космического корабля следующего поколения Starship, передаёт 18 марта портал Space.com.
Обновлено вчера в 14:32
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