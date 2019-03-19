Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729Известия 05:30
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 19 марта, сообщает «РИА Новости».
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Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
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Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
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Политика
Матвиенко рассказала об обмене парламентскими делегациями России и США
Председатель Совфеда ФС России Валентина Матвиенко заявила о невозможности работы парламентских делегаций Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации.
Обновлено в 10:10
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«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
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Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
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Армия и оружие
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Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Обновлено в 11:03
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Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Политика
Экс-глава комитета конгресса США подал иск против Twitter на $250 млн
Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на сумму 250 миллионов долларов против Twitter и нескольких его пользователей, обвинив социальную сеть в "теневой блокировке консерваторов" с целью повлиять на выборы в конгресс в 2018 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Обновлено в 02:24
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Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
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Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
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Власти Москвы продолжат внедрять новый стандарт поликлиник
В рамках второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник в Москве планируется оснащение медицинских организаций города аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами и маммографами.
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Серию I.G.I. собираются продолжить
Студии Innerloop Studios удалось в совокупности продать более миллиона копий игр серии I.G.I. А теперь шведская студия Toadman Interactive (Immortal: Unchained) объявила о начале работы над новой частью серии.
Обновлено в 11:03
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
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Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро
Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
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