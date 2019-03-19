Армия и оружие

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729Известия 05:30

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 19 марта, сообщает «РИА Новости».
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Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

Газета.Ru09:38

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

Известия05:30

В МИД заявили об отсутствии у России планов уничтожать комплексы с ракетой 9М729

RT на русском04:30

МИД России: развал ДРСМД чреват началом гонки вооружений в нескольких регионах

ТАСС04:37

Россия будет готовиться к развертыванию ракет США

Lenta.ru04:36

МИД России: США ведут разработку новых ракетных систем средней дальности

РИА Новости04:32

МИД: РФ вынуждена готовиться к развёртыванию ракет США

News.ru05:09
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Политика

Путин поговорил с Назарбаевым после его отставки

Обновлено в 11:19
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Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США с КНР

Американский госсекретарь Майк Помпео надеется, что Вашингтон и Пекин вскоре придут к заключению нового торгового соглашения.
Обновлено в 10:50
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
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Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к землякам с трогательным посланием.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Суд отпустил из-под стражи юного участника банды АУЕ

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в воспитательной колонии, однако данный срок он уже отбыл, в связи с чем был освобождён из-под стражи.
Обновлено в 09:02
Общество

В России изменят правила продажи бензина

Минпромторг РФ подготовил документы, согласно которым в России ужесточат правила продажи бензина и дизельного топлива, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Общество

В МВД собрались изучать съемки в колониях, отснятые правозащитниками

МВД РФ намерено изучать фото- и видеоматериалы, отснятые членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в ходе посещения колоний.
Обновлено в 00:52
Здоровье

В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом

Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева

Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Здоровье

В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом

Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Политика

Матвиенко рассказала об обмене парламентскими делегациями России и США

Председатель Совфеда ФС России Валентина Матвиенко заявила о невозможности работы парламентских делегаций Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации.
Обновлено в 10:10
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»

Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Политика

Экс-глава комитета конгресса США подал иск против Twitter на $250 млн

Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на сумму 250 миллионов долларов против Twitter и нескольких его пользователей, обвинив социальную сеть в "теневой блокировке консерваторов" с целью повлиять на выборы в конгресс в 2018 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Обновлено в 02:24
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Здоровье

Власти Москвы продолжат внедрять новый стандарт поликлиник

В рамках второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник в Москве планируется оснащение медицинских организаций города аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами и маммографами.
Обновлено в 06:19
Игры

Серию I.G.I. собираются продолжить

Студии Innerloop Studios удалось в совокупности продать более миллиона копий игр серии I.G.I. А теперь шведская студия Toadman Interactive (Immortal: Unchained) объявила о начале работы над новой частью серии.
Обновлено в 11:03
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обновлено в 08:35
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро

Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
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