Армия и оружие

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729Известия 05:30

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 19 марта, сообщает «РИА Новости».
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