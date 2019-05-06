Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряковRambler News Service 09:53
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ. Об этом говорится в вербальной ноте, которую российское посольство в ФРГ направило в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS).
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Транспорт
В Петербурге запустят экскурсионный ретро-автобус с 10 мая
В Санкт-Петербурге запустят экскурсионный ретро-автобус с 10 мая, сообщает kp.ru.
Обновлено в 13:59
Кино
Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели «Курска»
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Авто
Чистая прибыль «Соллерса» упала на 95%
Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 миллион рублей (-88%), рентабельность по EBITDA – 1,2% (-8,2 п.п.).
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженятся в конце мая
Nation News ранее сообщало, Каменских продемонстрировала спортивные формы в Париже.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»
За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Политика
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Политика
«Вору в законе» Лоту Гули бросили вызов
Целая группа «воров в законе»-выходцев из Азербайджана начала наступление на «мафиози № 1» из этой страны - Надира Салифова (Лоту Гули).
Обновлено в 05:49
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Футбол
«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Общество
В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть
Обновлено в 14:50
Технологии
У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль
Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено в 09:27