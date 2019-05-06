Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряковRambler News Service 09:53

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ. Об этом говорится в вербальной ноте, которую российское посольство в ФРГ направило в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS).

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Армия и оружие Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Происшествия Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Происшествия Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Авто Чистая прибыль «Соллерса» упала на 95% Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 миллион рублей (-88%), рентабельность по EBITDA – 1,2% (-8,2 п.п.).

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Армия и оружие Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.

Происшествия В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет» За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.

Происшествия СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Политика ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.

Политика «Вору в законе» Лоту Гули бросили вызов Целая группа «воров в законе»-выходцев из Азербайджана начала наступление на «мафиози № 1» из этой страны - Надира Салифова (Лоту Гули).

Кино Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов» После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.

Происшествия В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Гаджеты Apple сняла с производства iPhone 6 Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.

Футбол «Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составами Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".