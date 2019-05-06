Политика

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряковRambler News Service 09:53

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ. Об этом говорится в вербальной ноте, которую российское посольство в ФРГ направило в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS).
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РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская газета09:30

Россия отказалась принимать участие в трибунале по делу украинских моряков

Lenta.ru09:19

Россия не будет участвовать в слушаниях Международного Трибунала по морскому праву по делу украинских моряков

Эхо Москвы11:01

Россия отказалась от участия в слушаниях по Керченскому инциденту

Взгляд.ру08:22

Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости08:02

Россия отказалась от процесса по инциденту в Керченском проливе

Московский Комсомолец08:58

РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

ТАСС07:06
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Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Транспорт

В Петербурге запустят экскурсионный ретро-автобус с 10 мая

В Санкт-Петербурге запустят экскурсионный ретро-автобус с 10 мая, сообщает kp.ru.
Обновлено в 13:59
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Кино

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели «Курска»

Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Авто

Чистая прибыль «Соллерса» упала на 95%

Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 миллион рублей (-88%), рентабельность по EBITDA – 1,2% (-8,2 п.п.).
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженятся в конце мая

Nation News ранее сообщало, Каменских продемонстрировала спортивные формы в Париже.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»

За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Политика

ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Политика

«Вору в законе» Лоту Гули бросили вызов

Целая группа «воров в законе»-выходцев из Азербайджана начала наступление на «мафиози № 1» из этой страны - Надира Салифова (Лоту Гули).
Обновлено в 05:49
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Гаджеты

Apple сняла с производства iPhone 6

Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Футбол

«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Общество

В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть

Обновлено в 14:50
Технологии

У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль

Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено в 09:27
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