Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»Газета.Ru 11:16
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Экономика
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