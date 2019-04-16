Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»Газета.Ru 11:16

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

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