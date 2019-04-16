Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»РИА Новости 10:51

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста. "В первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", — подчеркнули в ведомстве.
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Россия не признает решение суда о выплате «Укрнафте» $44,4 млн за автозаправки в Крыму

ТАСС10:36

Адвокат оценила отказ России признать решение суда по иску «Укрнафты»

Известия11:55

Россия оспорит решение арбитража по иску «Укрнафты»

РБК10:52

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

РИА Новости10:51

Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража по иску «Укрнафты»

RT на русском17:19

Минюст РФ не признал решение гаагского суда по иску «Укрнафты»

Коммерсантъ10:33

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Газета.Ru11:16
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Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Суды в Петербурге возвращаются к работе после эвакуации

Обновлено в 09:05
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги

Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:30
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Космос

Телескоп TESS обнаружил экзопланету размером с Землю

Американский орбитальный телескоп TESS обнаружил экзопланету, размеры которой сопоставимы с габаритами Земли.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым

Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Общество

Минфин России предложил запретить моментальные онлайн-лотереи

Министерство финансов России вышло с инициативой запретить моментальные онлайн-лотереи, которые работаю в интернете, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
Обновлено в 20:46
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов

Обновлено в 16:51
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Технологии

«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета

Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Общество

Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%

К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
Обновлено в 18:17
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны

Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 19:34
Политика

Михаил Горбачев решил побороться за реформы в Индонезии

В парламент Индонезии решил баллотироваться политик по имени Михаил Горбачев Дом.
Обновлено в 20:27
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