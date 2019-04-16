Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»РИА Новости 10:51
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста. "В первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", — подчеркнули в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Армия и оружие
CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле
США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Авто
Проезд кортежа Путина из автомобилей Aurus попал в Сеть
На обнародованном ролике запечатлен проезд кортежа российского лидера в сопровождении автомобилей ДПС и охраны.
Обновлено в 09:23
Политика
Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах
Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Хакеры пытались взломать сеть МИД Бельгии
Представитель МИД Бельгии Карл Лагатье заявил, что 16 апреля хакеры попытались взломать компьютерную сеть внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:16
Политика
Возле дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом ДШК
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Хозяева сбежавшей медведицы утверждают, что зверь почти ручной
Люди сообщили, что от местного егеря сбежал его питомец – медведица, жившая в клетке рядом с его домом.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Футбол
Охранник видел Кокорина в стриптиз-клубе до дня драки
Охранник стриптиз-клуба Андрей Козлов рассказал о конфликте нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
Обновлено в 10:34
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
Положения законопроекта о суверенном Рунете, принятого Госдумой, предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI), однако именно из-за недостатков этой технологии была нарушена работа сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки в середине марта.
Обновлено в 07:08
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Танки Т-90М поступят в войска России в 2019 году
По утверждениям Потапова, поставки Т-90М в отечественные войска официально стартуют уже в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Футбол
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Общество
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Футбол
Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Общество
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Автоспорт
Смену формата квалификации поддерживает только Renault
Новый формат поддержали только в Renault.
Обновлено в 09:23
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери еще не потушен
Пожар, который начался накануне в Соборе Парижской Богоматери до сих пор не потушен. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.
Обновлено в 02:40