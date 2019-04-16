Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»РИА Новости 10:51

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста. "В первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", — подчеркнули в ведомстве.
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Минюст РФ не признал решение гаагского суда по иску «Укрнафты»

Коммерсантъ10:33

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

РИА Новости10:51

В Минюсте России не признают законность решения суда по иску «Укрнафты»

RT на русском10:36

Россия не признает решение суда в Гааге по иску «Укрнафты»

РЕН ТВ10:33

Россия оспорит решение арбитража по иску «Укрнафты»

РБК10:52

Минюст: Россия не признает решение суда о выплате «Укрнафте» $44 млн

Газета.Ru10:22

Россия не признаёт законность вынесенного Гаагским судом решения по иску «Укрнафты»

Говорит Москва10:37
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Армия и оружие

CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле

США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
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Авто

Проезд кортежа Путина из автомобилей Aurus попал в Сеть

На обнародованном ролике запечатлен проезд кортежа российского лидера в сопровождении автомобилей ДПС и охраны.
Обновлено в 09:23
Политика

Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика

Хакеры пытались взломать сеть МИД Бельгии

Представитель МИД Бельгии Карл Лагатье заявил, что 16 апреля хакеры попытались взломать компьютерную сеть внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:16
Политика

Возле дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом ДШК

Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Хозяева сбежавшей медведицы утверждают, что зверь почти ручной

Люди сообщили, что от местного егеря сбежал его питомец – медведица, жившая в клетке рядом с его домом.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Происшествия

В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Футбол

Охранник видел Кокорина в стриптиз-клубе до дня драки

Охранник стриптиз-клуба Андрей Козлов рассказал о конфликте нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
Обновлено в 10:34
Технологии

«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

Положения законопроекта о суверенном Рунете, принятого Госдумой, предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI), однако именно из-за недостатков этой технологии была нарушена работа сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки в середине марта.
Обновлено в 07:08
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Танки Т-90М поступят в войска России в 2019 году

По утверждениям Потапова, поставки Т-90М в отечественные войска официально стартуют уже в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Футбол

Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Общество

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Футбол

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Общество

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Автоспорт

Смену формата квалификации поддерживает только Renault

Новый формат поддержали только в Renault.
Обновлено в 09:23
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери еще не потушен

Пожар, который начался накануне в Соборе Парижской Богоматери до сих пор не потушен. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.
Обновлено в 02:40
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