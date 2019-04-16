Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»РИА Новости 10:51
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста. "В первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", — подчеркнули в ведомстве.
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Общество
Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты
В iOS 13 добавят тёмную тему и новые жесты для iPad
Особое внимание будет уделено оптимизации iOS 13 под iPad. В частности, на планшетах разработчики усовершенствуют мультиэкранный режим.
Обновлено в 09:45
Общество
Во Франции назвали сроки восстановления Нотр-Дама
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
Обновлено в 04:52
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приведет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:35
Футбол
Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ
Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам
Обновлено в 11:45
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение
Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Здоровье
Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии
Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Спорт
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки
Автор костюмов олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскрыла секрет нарядов фигуристки.
Обновлено в 12:48
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Спорт
«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29