Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»РИА Новости 10:51
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста. "В первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", — подчеркнули в ведомстве.
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Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Авто
Renault представил бюджетный электромобиль
Понятия "бюждетный электромобиль" до сих пор по сути не существует, однако в Renault собрались исправить это недоразумение Собственно, компания решила воспользоваться простым рецептом, а именно: взять уже существующую "малолитражку" Kwid и оснастить ее электрической силовой установкой.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто
На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки
В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Футбол
Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурора
Обновлено в 14:20
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Политика
Порошенко пообещал уволить всех губернаторов после победы на выборах
«Еще одно: сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку», - заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 17:38
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Charlie Hebdo опубликовал скандальную карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Скандальный сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил обложку нового номера, на которой изображен ухмыляющийся президент Франции Эммануэль Макрон, а на его голове горит Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 08:34
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
Обновлено в 05:53
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Общество
Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook
Девять месяцев остаётся у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Несколько ракет запущены по столице Ливии
Более двух десятков ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 18:40
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
Обновлено в 12:28
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57