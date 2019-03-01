Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»Российская газета вчера в 12:43
Напомним, что утром 1 марта руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев объявил об успехе компании в арбитражном трибунале в Гааге. Судьи рассматривали иск о возмещении ущерба, который якобы был нанесен "Нафтогазу" Россией в связи с "незаконной экспроприацией активов группы в Крыму".
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Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража по иску «Нафтогаза»
RT на русскомвчера в 16:18
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