Россия не признала решение международного арбитража о взыскании с нее $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РБК в российском Минюсте.

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Россия не признает решение международного арбитража по выплате украинскому «Ощадбанку» 1,3 млрд долларов. Иск был направлен в рамках взыскания компенсации по утрате активов в Крыму. О позиции Кремля по решению суда сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

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