Политика

Россия отказалась платить миллиард долларов Украине за Крым
URA.Ru
07:35

Россия не признает решение международного арбитража по выплате украинскому «Ощадбанку» 1,3 млрд долларов. Иск был направлен в рамках взыскания компенсации по утрате активов в Крыму. О позиции Кремля по решению суда сообщила пресс-служба министерства юстиции.
URA.Ru07:35
с чего всё началось

Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд

Россия не признала решение международного арбитража о взыскании с нее $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РБК в российском Минюсте.
РБКвчера в 12:24

Подробнее о событии

Россия отказалась платить миллиард долларов Украине за Крым

URA.Ru07:35

Россия отказалась гасить долги за Крым

Lenta.ru05:07

Песков не располагает информацией по иску Ощадбанка против РФ

REGNUM04:39

Минюст РФ не признал решение о компенсации убытков Ощадбанку на $1,3 млрд

Интерфакс02:46

Минюст России отказался признать решение суда по иску Ощадбанка

Коммерсантъвчера в 14:23

Россия отказывается признать решение международного арбитража о взыскании средств в пользу украинского Ощадбанка

Эхо Москвывчера в 14:59

Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд

РБКвчера в 12:24
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Суд арестовал на два месяца семерых украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца семерых задержанных украинских моряков, нарушивших границу России.
Обновлено в 10:52
Политика

Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 10:45
Политика

Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.
Обновлено в 10:19
Политика

Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных

Венгрия отказалась экстрадировать в США двух граждан России, подозреваемых американскими властями в незаконной торговле оружием, Вашингтон разочарован этим решением, заявила во вторник официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
Обновлено в 10:38
Политика

Указ о военном положении на Украине был опубликован по ошибке

На следующий день Верховная рада Украины одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
Обновлено в 10:46
Политика

Медведев невысоко оценил шансы Порошенко победить на выборах

Медведев в Белоруссии оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины: победить шансов мало, даже во втором туре pic.twitter.com / U7aKYl7Qqn — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.
Обновлено в 10:02
Политика

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград.
Обновлено в 10:47
Политика

Свердловский союз журналистов отреагировал на заявление депутата о СМИ

Свердловский союз журналистов ждет извинений от депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, который заявил, что СМИ должны работать для депутатов, говорится на сайте организации.
Обновлено в 10:51
Политика

Песков предложил дождаться решения КС по границе с Ингушетией

Обновлено в 10:18
Политика

В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине

Напомним, после провокации в Черном море власти Украины ввели на 30 дней военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Обновлено в 07:19
Политика

Медведев призвал ЕАЭС противостоять протекционизму на мировых рынках

Страны ЕАЭС должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции, чтобы противостоять протекционизму на мировых рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:13
Политика

Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:35
Политика

Глава МИД Турции: тело Хашукджи расчленяли под музыку

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расчленявшие тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи делали это под музыку.
Обновлено в 09:48
Политика

Компартия Китая подтвердила членство главы Alibaba Group Джека Ма

Обновлено в 10:33
Политика

Лидер «Артподготовки» получил политическое убежище во Франции

Оппозиционер, лидер запрещенного в РФ экстремистского националистического движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев утверждает, что ему предоставлено политическое убежище во Франции.
Обновлено в 10:32
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