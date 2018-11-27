Политика
Россия отказалась платить миллиард долларов Украине за Крым
Россия отказалась платить миллиард долларов Украине за КрымURA.Ru07:35
Россия не признает решение международного арбитража по выплате украинскому «Ощадбанку» 1,3 млрд долларов. Иск был направлен в рамках взыскания компенсации по утрате активов в Крыму. О позиции Кремля по решению суда сообщила пресс-служба министерства юстиции.
URA.Ru07:35
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Россия не признала решение международного арбитража о взыскании с нее $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РБК в российском Минюсте.РБКвчера в 12:24
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Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расчленявшие тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи делали это под музыку.
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