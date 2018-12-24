Экономика
Россия отказалась от расчетов в долларах в военных контрактах
Россия отказалась от расчетов в долларах в военных контрактахLenta.ru02:15
Россия перестает использовать расчеты в долларах в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК. Например, поставка зенитных ракетных систем С-400 оплачивается в рублях или в национальных валютах стран-покупателей.
Lenta.ru02:15
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Непростая дедоларизация. Экономист о сложности заключения договоров в нацвалюте
Национальная служба новостей02:53
Денис Мантуров рассказал об отказе России от доллара при оплате военных контрактов
Актуальные Новости02:39
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам
Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
«Ъ»: иностранные фонды в 2018 году вывели из России $1 млрд
Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный с 2013 года объем средств.
Обновлено в 00:17
Экономика
Бизнес представил Силуанову инвестпроекты на 15,3 трлн руб
«Общий объем проектов, представленных бизнесом составил 15,3 трлн. рублей, из них собственные средства инвесторов — не менее 3 трлн. рублей», — говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:22
Экономика
Подарочные карты в России могут поставить под контроль
С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА).
Обновлено в 02:41
Экономика
Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено вчера в 20:52
Энергетика
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Обновлено вчера в 14:42
Энергетика
На Украине рассказали об убытках от снижения тарифов на транзит газа
В «Укртрансгазе» рассказали об объёмах убытков, связанных со снижением тарифов на транзит газа.
Обновлено в 00:04
Экономика
Ростех может продать больше контрольного пакета «РТ-Химкомпозит»
Госкорпорация "Ростех" изначально планировала продать до 49% акций производителя композиционных материалов - "РТ-Химкомпозит", вопрос планируется решить к апрелю 2019 года, сообщил в интервью ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
Обновлено в 01:30
Недвижимость
Предложение на вторичном рынке жилья в Москве упало на треть
По их данным, за 11 месяцев количество экспонируемых квартир уменьшилось на 28,9 % – с 33 307 лотов в начале уходящего года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 02:33
Финансы
«Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах
«Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.
Обновлено в 03:19
Экономика
Bitcoin вырос на 9% за выходные. Курс превысил $4240
За последние два дня капитализация отрасли выросла на 15%, она вновь превысила $144 млрд, хотя две недели назад была на уровне в $100 миллиардов.
Обновлено в 02:40
Экономика
Орешкин: Россия поддерживает план ЕС по укреплению роли евро
"Если взглянуть на сотрудничество с ЕС, можно увидеть, что Россия поддерживает план ЕС по укреплению роли евро, который недавно был представлен Еврокомиссией", - заявил он.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Газпром» уволил ради экономии полторы тысячи проектировщиков
«Газпром» за три года уволил 1,5 тысячи проектировщиков газопроводов, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Газпром проектирования» Олега Андреева.
Обновлено в 03:14
Экономика
Акционеры «Соллерс» и Globaltrans займутся логистикой
Совладельцами ООО НЛ (по 25%) значатся ООО «Эрфикс» и кипрские Matissen Hill Ltd, Waterose Investments Ltd и Side Pears Holdings Ltd. «Эрфикс» принадлежит гендиректору «Соллерс» Вадиму Швецову, через него он владеет 68,91% автоконцерна.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Рыбаки подсчитывают убытки из-за задержки приказа о квотах
Впервые за десять лет издание приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям затянулось до последней декады декабря.
Обновлено вчера в 20:41