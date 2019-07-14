Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в воскресенье, 14 июля.

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

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