Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух острововИзвестия 07:05
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в воскресенье, 14 июля.
Читать в источнике
Оценить279
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса
«Валенсия» объявила о трансфере нападающего «Сельты» Макси Гомеса, который подписал с «летучими мышами» пятилетний контракт.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На яхте московского адвоката нашли мертвым сотрудника ФСО
В Москве на частной яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСО. Тело 48-летнего мужчины нашли в салоне судна «Груфита».
Обновлено в 07:20
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Политика
ЦИК не имеет претензий к деятельности Мосгоризбиркома – Булаев
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у Центральной избирательной комиссии нет претензий к работникам Московской избирательной комиссии.
Обновлено в 07:37
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Футбол
Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
Карпин раскритиковал регламент первенства молодежных команд
Наставник «Ростова» Валерий Карпин подверг критике регламент молодежного первенства.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Прокуратура выясняет причины смены цвета воды в пруду под Саратовом
«Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, какого мужчину видит с собой после развода
Певица Лолита Милявская назвала обязательные качества своего будущего мужчины.
Обновлено в 04:37
Общество
Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки
Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.
Обновлено в 08:01
Здоровье
В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии
Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти
Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Обновлено в 07:02
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Наука
Роботы научились распределять обязанности при работе в команде
Группа ученых из Японии и Швейцарии разработали робота, обладающего способностью ползать или прыгать, перенося при этом на себе груз.
Обновлено 12 июля в 08:00
Здоровье
Названы 6 вредных для здоровья привычек, которые совершаются ежедневно
Медики назвали шесть ежедневных привычек большинства людей, которые не лучшим образом сказываются на состоянии здоровья.
Обновлено в 02:40
Происшествия
На Волге теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.
Обновлено в 05:00
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19