Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух острововИзвестия 07:05
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в воскресенье, 14 июля.
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с чего всё началось
Россия отказалась обсуждать возможность передачи двух Курильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах РФ.Аргументы и Факты07:42
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