с чего всё началось

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в воскресенье, 14 июля.

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

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