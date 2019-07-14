с чего всё началось

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в воскресенье, 14 июля.

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.

Политика Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в "Южной Осетии", передал слова Путина мэр Тбилиси.

Происшествия Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Происшествия Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.

Экономика Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Политика За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

Политика Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Гаджеты Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Гаджеты В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI, который был замечен в руках сотрудника компании Apple.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Украине В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.

Общество Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

Экономика Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.

Шоу-бизнес После слухов о романе с Гагой Купера заметили с известной актрисой До сих пор официально не подтвердили слухи, что Купер решил разорвать отношения с русской красавицей из-за чувств к Леди Гаге.