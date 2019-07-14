Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух острововИзвестия 07:05
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в воскресенье, 14 июля.
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Футбол
"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"
Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Авто
Опубликован рендер концепт-кара LADA X-Flow
LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Экономика
Жители Татарстана накопили долгов по кредитам на 30 млрд рублей
Жители Татарстана накопили 190 тысяч долгов по кредитам и займам на 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в "Южной Осетии", передал слова Путина мэр Тбилиси.
Обновлено в 09:08
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Погода в России: Лето вернется в центральную Россию
Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето.
Обновлено в 08:55
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Спорт
Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ
Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:24
Наука
Рукастый ящер: динозавр с самым коротким именем
Ученые сравнивают амбоптерикса с «белкозавром» – скорее всего, эти мелкие ящеры лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.
Обновлено в 07:18
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Петербурге пассажир метро оставил в вагоне сумку с 6 млн рублей
По данному факту проводится провека, выясняются все обстоятельства инцидента.
Обновлено в 07:44
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Валерий Леонтьев выступил с последним концертом
Обновлено вчера в 09:16
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Футбол
«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро
Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Общество
Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42