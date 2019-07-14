Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух острововИзвестия 07:05

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в воскресенье, 14 июля.
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Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Газета.Ru08:38

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Известия07:05

СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов

РИА Новости06:14

Kyodo сообщило об отказе России обсуждать передачу Южных Курил Японии

РБК06:42

Москва, по некоторым данным, окончательно отказалась поднимать на переговорах с Токио территориальный вопрос

Эхо Москвы08:00

Россия поставила точку в вопросе передачи Курил

Lenta.ru06:10

СМИ: Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух островов

ТАСС05:04
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Футбол

"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"

Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Авто

Опубликован рендер концепт-кара LADA X-Flow

LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Экономика

Жители Татарстана накопили долгов по кредитам на 30 млрд рублей

Жители Татарстана накопили 190 тысяч долгов по кредитам и займам на 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 08:01
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в "Южной Осетии", передал слова Путина мэр Тбилиси.
Обновлено в 09:08
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Общество

Погода в России: Лето вернется в центральную Россию

Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето.
Обновлено в 08:55
Футбол

Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»

Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Спорт

Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ

Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:24
Наука

Рукастый ящер: динозавр с самым коротким именем

Ученые сравнивают амбоптерикса с «белкозавром» – скорее всего, эти мелкие ящеры лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.
Обновлено в 07:18
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В Петербурге пассажир метро оставил в вагоне сумку с 6 млн рублей

По данному факту проводится провека, выясняются все обстоятельства инцидента.
Обновлено в 07:44
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Музыка

Валерий Леонтьев выступил с последним концертом

Обновлено вчера в 09:16
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Футбол

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Здоровье

Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла

Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Общество

Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Беременная невеста Тимати с трудом передвигается

Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
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