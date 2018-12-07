Энергетика
Россия отказалась идти на уступки ОПЕК
Россия отказалась идти на уступки ОПЕКLenta.ruвчера в 04:37
Главный аргумент российской стороны сводится к тому, что в зимний период сильнее сократить добычу будет сложно. При этом Россия готова обсуждать другие условия в дальнейшем — сокращение на 150 тысяч баррелей в день будет действовать только первые три месяца 2019 года.
Lenta.ruвчера в 04:37
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СМИ сообщили о намерении РФ сократить добычу нефти в первые месяцы 2019 года
Говорит Москвавчера в 01:28
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Энергетика
Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + добыча нефти должна быть снижена на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. По словам министра энергетики России Александра Новака, этап сокращения уровня добычи в стране займет несколько месяцев.
Обновлено в 05:35
Энергетика
К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов
Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует увеличение мирового спроса на газ к 2040 году на 46 процентов - до 5,43 триллиона кубометров, сообщается в докладе Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.
Обновлено вчера в 14:44
Энергетика
Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве
Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez
Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика
В Свердловской области бензин АИ-92 подешевел на 2 рубля
В Свердловской области ко 2 декабря цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 упали на 2 рубля. Мониторинг рынка провели эксперты УФАС.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика
Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»
Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика
Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия
Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Правительство отменит регулирование цен на СПГ внутри России
Правительство в ближайшее время примет постановление об отмене регулирования цен на газ, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика
Индия импортирует иранскую нефть несмотря на санкции
Несмотря на продолжающиеся санкции США в отношении Ирана, Индия остается одним из главных импортеров иранской нефти.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ
Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика
Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд
Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» и Саудовская Аравия могут реанимировать LUKSAR
Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.
Обновлено вчера в 04:18
Энергетика
Нефтяники откроют новое месторождение в ЯНАО
«Газпром нефть шельф», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», выиграла тендер на открытие нового месторождения и добычу природных ресурсов в ЯНАО.
Обновлено вчера в 11:11