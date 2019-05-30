Россия отказала Ирану в поставках С-400Militaryarms.ru 04:24

с чего всё началось

Я не располагаю такой информацией. … Надо очень осторожно относиться к информации.

Российская сторона отклонила запрос Ирана на поставку комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на агентство Bloomberg. Отмечается, что к подобному решение пришли по причине высокой вероятности роста напряженности на Ближнем Востоке.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

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Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Общество В России сократят новогодние каникулы Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

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Технологии Маркетплейс Libertas Market перебрался из Tor в I2P На этой неделе торговая площадка Libertas Market решила перебраться из Tor в I2P.

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Экономика Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Космос НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой Специалисты НАСА решили объединить собранные картинки в одной. Научного смысла она не имеет, но выглядит красиво.

Общество Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.

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