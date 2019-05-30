Политика
Россия отказала Ирану в поставках С-400Militaryarms.ru 04:24
Российская сторона отклонила запрос Ирана на поставку комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на агентство Bloomberg. Отмечается, что к подобному решение пришли по причине высокой вероятности роста напряженности на Ближнем Востоке.
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Я не располагаю такой информацией. … Надо очень осторожно относиться к информации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 05:38
с чего всё началось
Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 14:50
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Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ
Обновлено в 09:28
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Технологии
Маркетплейс Libertas Market перебрался из Tor в I2P
На этой неделе торговая площадка Libertas Market решила перебраться из Tor в I2P.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Космос
НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой
Специалисты НАСА решили объединить собранные картинки в одной. Научного смысла она не имеет, но выглядит красиво.
Обновлено в 06:18
Общество
Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов
После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Интернет
Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети
Компания Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети для iPhone и iPad со 150 до 200 Мб.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Транспорт
В Подмосковье аннулировали 11% разрешений на работу такси в мае
Власти Московской области аннулировали в мае 11%, лицензий у компаний, оказывающих услуги такси в регионе.
Обновлено в 07:00
Общество
Власти Екатеринбурга назвали пять площадок, где могут построить храм
Власти Екатеринбурга представили список из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Транспорт
Загруженность фиолетовой ветки московского метро вырастет
Предполагается, что после полного запуска розовой ветки, загруженность фиолетовой уменьшится на четверть.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов
Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Политика
Савченко обвинила Порошенко в организации взрывов на военных складах
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прямо обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в причастности к пожарам и уничтожению военных складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Обновлено в 04:54