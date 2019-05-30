Политика

Россия отказала Ирану в поставках С-400Militaryarms.ru 04:24

Российская сторона отклонила запрос Ирана на поставку комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на агентство Bloomberg. Отмечается, что к подобному решение пришли по причине высокой вероятности роста напряженности на Ближнем Востоке.
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Дмитрий Песков
Я не располагаю такой информацией. … Надо очень осторожно относиться к информации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 05:38
с чего всё началось
Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 14:50

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В Кремле оказались не в курсе «отказа» Ирану в поставках С-400

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РИА Новости05:11
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
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Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
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Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

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Компания Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети для iPhone и iPad со 150 до 200 Мб.
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