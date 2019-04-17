Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефтиЭкономика сегодня вчера в 12:56

Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.

Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефти

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