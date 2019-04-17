Энергетика
Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефтиЭкономика сегодня вчера в 12:56
Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
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ФАС России не согласился с объяснениями Минска по увеличению на 23,1% тарифа на транзит нефти
Коммерсантъвчера в 08:57
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Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
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Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге
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