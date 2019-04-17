Энергетика
Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефтиЭкономика сегодня вчера в 12:56
Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС России не согласился с объяснениями Минска по увеличению на 23,1% тарифа на транзит нефти
Коммерсантъвчера в 08:57
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Авто
ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям
Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Здоровье
В Новокузнецке появится филиал кемеровского кардиодиспансера
Новокузнецкий филиал Кемеровского областного кардиологического диспансера начнет работу в полную мощность в 2021 году.
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев.
Обновлено в 07:17
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Кино
Стала известна программа Каннского кинофестиваля
Откроется программа картиной Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».
Обновлено в 07:01
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Обновлено в 06:31
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Политика
В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75
Обновлено в 06:46
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:12
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова
16 апреля писателя доставили в больницу Уфы с борта самолёта.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Двигатель самолета загорелся во Внукове
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Хоккей
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари»
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В боях под Триполи погибли около 180 человек
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Свердловские хирург и терапевт стали лучшими в России
Елена Бессонова стала одной из трех победителей в номинации «Лучший терапевт». Награду ей вручил замминистра здравоохранения РФ.
Обновлено в 05:11