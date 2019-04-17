Энергетика

Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефтиЭкономика сегодня вчера в 12:56

Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
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Регуляторы РФ и Белоруссии отложили вопрос индексации тарифа на транзит нефти до 2020 года

ТАССвчера в 14:58

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Эхо Москвывчера в 14:00

Москва не увидела причин для роста цен на транзит нефти по просьбе Минска

РБКвчера в 13:44

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РИА Новостивчера в 13:26

Россия и Белоруссия отложили вопрос об индексации тарифа на транзит нефти

Газета.Ruвчера в 13:10

ФАС России не согласился с объяснениями Минска по увеличению на 23,1% тарифа на транзит нефти

Коммерсантъвчера в 08:57

Представители Белоруссии обсуждают в Москве рост тарифа на транзит нефти на 23%

ПРАЙМвчера в 04:56
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

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Обновлено в 05:26
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Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал самый маленький и доступный паркетник Venue для рынков США и Индии.
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Происшествия

На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу

По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

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Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.
Обновлено в 05:49
Общество

Роструд представил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

Федеральная служба по труду и занятости назвала российские регионы с самыми высокими заработными платами по итогам за март 2019 года.
Обновлено в 05:54
Авто

Назван «Всемирный автомобиль года»

На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».
Обновлено в 05:15
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину после победы Зеленского

Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский заявил о своем намерении вернуться на Украину в случае победы кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 05:04
Общество

Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 13:09
ЖКХ

Названы сроки отключения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

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"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Происшествия

Поезда Горьковского направления МЖД задерживаются

Несколько поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом.
Обновлено в 02:14
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса в Братиславе

Автобус и троллейбус столкнулись в четверг на Шанцовой улице в центре Братиславы.
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Футбол

Челси – Славия Прага. Александр Шмурнов: «снова поставлю на Челси»

Прогноз Александра Шмурнова: Забив мяч на последних минутах игры в Праге, Челси по сути обеспечил себе путёвку в полуфинал, а, главное, доказал, что настроен идти в Лиге Европы до конца.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Госдума повысила пенсии ветеранам войны

Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
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Шоу-бизнес

Банкет на 150 человек: Орлова, Малахов и Басков шумно погуляли на дне рождения Валерии

В среду, 17 апреля, Валерия устроила скромный банкет на 150 человек в одном из московских ресторанов.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева. Как самой красивой паре советского кино удалось избежать развода

Светлана Немоляева с самых ранних лет видела себя актрисой и больше никем.
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Культура

Светлаков рассказал о причинах ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 01:05
Политика

Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях

Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Экономика

В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
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