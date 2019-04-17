Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефтиЭкономика сегодня вчера в 12:56

Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.

Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефти

Политика Россия прекратила экспорт нефти на Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

Экономика В Турции начали принимать карты «Мир» Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал самый маленький и доступный паркетник Venue для рынков США и Индии.

Происшествия На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, является ли российский президент Владимир Путин для него врагом, ответил утвердительно.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.

Общество Роструд представил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами Федеральная служба по труду и занятости назвала российские регионы с самыми высокими заработными платами по итогам за март 2019 года.

Авто Назван «Всемирный автомобиль года» На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».

Политика Коломойский намерен вернуться на Украину после победы Зеленского Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский заявил о своем намерении вернуться на Украину в случае победы кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на президентских выборах.

ЖКХ Названы сроки отключения отопления в Москве Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.

Шоу-бизнес Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат "Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.

Футбол Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.

Футбол Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Происшествия Поезда Горьковского направления МЖД задерживаются Несколько поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Происшествия Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса в Братиславе Автобус и троллейбус столкнулись в четверг на Шанцовой улице в центре Братиславы.

Футбол Челси – Славия Прага. Александр Шмурнов: «снова поставлю на Челси» Прогноз Александра Шмурнова: Забив мяч на последних минутах игры в Праге, Челси по сути обеспечил себе путёвку в полуфинал, а, главное, доказал, что настроен идти в Лиге Европы до конца.

Политика Госдума повысила пенсии ветеранам войны Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Экономика Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Политика Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.

Общество Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.