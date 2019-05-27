Энергетика

Россия откачает грязную нефть из БеларусиProfinance.ru вчера в 22:39

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Около пяти миллионов тонн нефти оказались испорчены органическими хлоридами, и теперь эта грязная нефть застряла в трубах нефтепровода на территории Беларуси, а также в Польше, Германии, Украине, Словакии, Венгрии и Чешской Республики. Эксперты говорят, что на ликвидацию последствий уйдут месяцы.
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БЕЛНЕФТЕХИМ: НА 00.00 ЧАСОВ 27 МАЯ БЕЛОРУССИЯ ОТКАЧАЛА 80.000 ТОНН ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТИ

Financial One04:39

Россия откачает грязную нефть из Беларуси

Profinance.ruвчера в 22:39
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