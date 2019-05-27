Энергетика
Россия откачает грязную нефть из БеларусиProfinance.ru вчера в 22:39
Около пяти миллионов тонн нефти оказались испорчены органическими хлоридами, и теперь эта грязная нефть застряла в трубах нефтепровода на территории Беларуси, а также в Польше, Германии, Украине, Словакии, Венгрии и Чешской Республики. Эксперты говорят, что на ликвидацию последствий уйдут месяцы.
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Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
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Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
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Скворцова рассказала о новых методах лечения рака
В России разрабатываются новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 16:07
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Заключенные устроили бунт в одесской колонии
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В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
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Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq
35 студентов дизайнерской школы чешского бренда Skoda занялись созданием нового концептуального пикапа.
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Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС.
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В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
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Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
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Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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