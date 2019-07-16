Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякамLenta.ru вчера в 17:53
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.Комсомольская правдавчера в 14:48
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«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Комсомольская правдавчера в 14:48
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Транспорт
Переправа «Салехард – Лабытнанги» приостановила работу из-за ветра
Работа паромов на переправе «Салехард - Лабытнанги» во вторник, 16 июля, приостановлена по метеоусловиям.
Обновлено в 01:00
Политика
Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу
Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок
Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью
Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
Обновлено в 00:11
Музыка
Тереза Мэй снова показала танцы под музыку группы ABBA
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Спасатели обнаружили тело еще одного утонувшего в реке Лене ребенка
Обновлено вчера в 22:24
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России
По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
Транспорт
Инспекторы ГИБДД раскрыли правила общения с ними
Сотрудники ГИБДД раскрыли несколько простых правил общения с ними, которые помогут сделать диалог коротким и приятным для обеих сторон.
Обновлено вчера в 21:36
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Гаджеты
Графические адаптеры AMD Arcturus ожидаются уже в конце месяца
Имя было подходящее, так как AMD использует имена звёзд: Polaris (полярная звезда; альфа Малой Медведицы), Vega (альфа Лиры), Navi (гамма Кассиопеи), Arcturus (альфа Волопаса).
Обновлено в 01:20
Гаджеты
16-дюймовый ноутбук Honor MagicBook Pro засветился на официальном изображении
Официальная премьера устройства ожидается 23 июля, одновременно со смартфонами Honor 9X.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В Турции ответили на заявления ЕС о санкциях против Анкары
Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено вчера в 20:39
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Впервые в истории ученым-физикам удалось сделать фотоснимок квантовой запутанности, сообщает научное издание Science Advances.
Обновлено 13 июля в 14:24
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Восьмой самолёт с компонентами С-400 прибыл в Турцию
Очередной самолёт с новой партией деталей и вооружений для российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл в Анкару.
Обновлено вчера в 03:26
Экономика
В России резко выросло число вакансий в сфере транспорта и логистики
Число вакансий по сравнению с первым полугодием 2018 года в общей сложности выросло на 9%. Самый большой рост показала сфера транспорта и логистики.
Обновлено в 01:31