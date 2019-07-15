Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.

с чего всё началось

Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам

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