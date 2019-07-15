Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякамLenta.ru 17:53
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.Комсомольская правда14:48
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Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
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Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения
Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 17:23
Политика
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что в Госдуму приехала грузинская делегация во главе с депутатом Георгием Ломией.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Общество
Россиянам могут предоставить дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
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Политика
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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
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Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
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Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
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Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
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Резо Гигинеишвили женится на Надежде Оболенцевой
Впервые о романе 37-летнего Резо Гигинеишвили и 35-летней Надежды Оболенцевой заговорили в сентябре 2017 года, за месяц до того, как постановщик официально развелся с дочерью Никиты Михалкова, Надеждой.
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Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Впервые в истории ученым-физикам удалось сделать фотоснимок квантовой запутанности, сообщает научное издание Science Advances.
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Ремейк «Кошмара на улице Вязов» снимет Александр Ажа
Александр Ажа, известный как автор хорроров «Зеркало» и «Рога», снимет ремейк культового «Кошмара на улице Вязов».
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