Политика
Россия оставила Украину без нефтиLenta.ru 10:01
Санкции стали ответом на торговые ограничения со стороны Украины, которые были введены 10 апреля. 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго. С 1 июня 2019 года запрещен экспорт нефти и нефтепродуктов.
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Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 05:45
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