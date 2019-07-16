Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

с чего всё началось

Газопровод "Северный поток" приостановил поставку газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG. Как отмечается, работу двух ниток газопровода остановили для того, чтобы провести ежегодное плановое техобслуживание.

Здоровье В Краснодарском крае разрешили посещать больных в реанимации Как сообщается на официальном сайте ЗСК, поправки дают родственникам больных право посещать реанимацию.

Общество В работе Instagram и Facebook произошел сбой В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Экономика Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.

Политика Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.

Происшествия Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Происшествия Пожар начался в небольшой гостинице в Москве В Пресненском районе столицы загорелось здание небольшой гостиницы, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Политика В США задержали экс-президента Перу "Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.

Футбол «Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Спорт Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Шоу-бизнес Телеведущий Борис Корчевников потерял надежду на создание семьи Телеведущий Борис Корчевников заявил, что уже не верит в свою женитьбу, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Общество Сбой произошел в единой базе российских загсов Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».