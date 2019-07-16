Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»Газета.Ru 05:12

Газопровод "Северный поток" приостановил поставку газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG. Как отмечается, работу двух ниток газопровода остановили для того, чтобы провести ежегодное плановое техобслуживание.
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с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Интерфакс01:29

Подробнее о событии

«Северный поток» остановился

Lenta.ru04:56

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБК03:15

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъ02:32

«Северный поток» приостановил работу

News.ru02:33

Россия остановила поставки газа по «Северному потоку» до 30 июля

ТАСС02:10

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°01:50

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфакс01:29
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Здоровье

В Краснодарском крае разрешили посещать больных в реанимации

Как сообщается на официальном сайте ЗСК, поправки дают родственникам больных право посещать реанимацию.
Обновлено в 08:32
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Футбол

«Спартак» купит у «Ростова» Мирзова за 4 млн евро

По информации комментатора, «Ростов» и «Спартак» согласовывают последние детали трансфера за 4 млн евро.
Обновлено в 14:59
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Пожар начался в небольшой гостинице в Москве

В Пресненском районе столицы загорелось здание небольшой гостиницы, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.
Обновлено в 16:53
Политика

В США задержали экс-президента Перу

"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.
Обновлено в 14:54
Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено в 12:55
Космос

Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля

Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Футбол

«Парма» снова арендовала игрока «Наполи»

Обновлено в 14:02
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Футбол

На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей

Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее

Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников потерял надежду на создание семьи

Телеведущий Борис Корчевников заявил, что уже не верит в свою женитьбу, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 12:09
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов из-за собаки

Обновлено в 09:46
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено в 15:59
Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсов

Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
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