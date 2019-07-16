Энергетика
Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»Газета.Ru 05:12
Газопровод "Северный поток" приостановил поставку газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG. Как отмечается, работу двух ниток газопровода остановили для того, чтобы провести ежегодное плановое техобслуживание.
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с чего всё началось
Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.Интерфакс01:29
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Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
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ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
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Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
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На Украине вступил в силу закон о госязыке
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Обновлено вчера в 17:49